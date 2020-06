Covid-19 : Beaucoup de cas importés à l’Aidb entre lundi et dimanche

Sur instruction du Président de la République, Macky Sall, le ministère du Tourisme et des Transports aériens a pris les dispositions pour le rapatriement des Sénégalais en France, en Italie et des ressortissants italiens vers leur pays. Ceci, à la suite d’une requête introduite par le ministre des Affaires étrangères Amadou Ba validée par son homologue chargé de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr.Cependant, depuis l’ouverture de ces vols, des cas importés se sont signalés à partir de l’Aéroport international Blaise Diagne (Aibd) de Diass. Chose qui était prévisible avec la progression du coronavirus dans le monde.Ainsi, dans la période du lundi 8 juin au dimanche 14 juin, les services du ministère de la Santé et de l’Action ont annoncé 31 cas importés dans cette zone (Ndrl : 2 cas importés lundi, 1 cas importé mardi, 27 cas importés hier samedi et 1 cas importé aujourd’hui dimanche).