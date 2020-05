Covid-19/Bilan : Plus de 16 000 prélèvements testés par l’Institut Pasteur de Dakar en deux mois

Après deux mois de riposte contre le Covid-19 au Sénégal (2 mars-2 mai 2020), le ministère de la Santé et de l’Action sociale et l’ensemble de ses collaborateurs ont fait face à la presse, ce samedi 2 mai, pour faire le bilan.Ainsi, pour ce qui concerne les tests de diagnostic, le directeur de l’Institut Pasteur de Dakar, Dr. Amadou Alpha Sall, a rappelé que le premier cas suspect a été testé le 26 février et le premier cas confirmé le 2 mars 2020. Et depuis cette date, l’Institut Pasteur de Dakar a testé 16 328 prélèvements pour des cas suspects, de contacts, de suivi des patients hospitalisés à travers un laboratoire central à Dakar mais aussi deux laboratoires mobiles déployés à Touba et à Kolda sur instruction du ministre de la Santé et de l’Action sociale pour renforcer la lutte au niveau des régions et permettre une détection précoce des cas.Il ajoute qu’à ce jour, le laboratoire de Dakar a testé 12 331 prélèvements, celui de Touba, depuis le 14 mars, a eu à tester 2 341 prélèvements de 9 régions du Sénégal, à savoir : Diourbel, Louga, Fatick, Kaolack, Kaffrine, Matam, Kédougou et Sédhiou. Le laboratoire de Kolda, quant à lui, depuis le 9 avril, a eu à tester 1 656 prélèvements pour les régions de Ziguinchor, Tambacounda, Sédhiou et Kolda.Hausse du nombre de tests avec un pic de plus de 1000 prélèvementsAu cours de ce deuxième mois, Dr Amadou Sall dit avoir remarqué, dans cette épidémie, l’augmentation significative du nombre de tests qui a été fait avec un pic de 1 034 tests réalisés dans la journée d'hier 1er mai par l’Institut Pasteur.A ce titre, il paraît important pour lui de signaler qu’à la demande du ministère de la Santé, la capacité a été augmentée au cours de cette dernière semaine. Ce, pour permettre d’accommoder cette stratégie qui, selon lui, permet de résoudre l’épidémie à travers une recherche des cas dans les communautés. Et cela n’alterne en rien la capacité de traitement puisque tous les prélèvements qui arrivent dans les laboratoires avant 20 heures sont rendus le même jour.Autre élément important que le directeur de l’Institut Pasteur de Dakar a tenu à apporter, est aussi la facilitation de la délivrance des résultats à travers la mise en place d’une plateforme digitale. Laquelle a été déployée depuis le 13 avril dernier de façon progressive au niveau de Dakar, dans les régions de Tambacounda, Kaffrine, Ziguinchor et Saint-Louis et qui permet aux équipes opérationnelles, notamment le médecin chef de district et de région, d’avoir accès aux résultats dès qu’ils sont faits au niveau des laboratoires de manière à leur permettre à avoir un engagement au niveau du terrain et de mieux prendre en charge l’épidémie.A ce stade, Dr Sall a également souligné dans la foulée l’importance de l’engagement communautaire. Selon lui, à ce jour, les laboratoires sont organisés et les capacités ont été augmentées afin d’identifier le maximum de cas et prendre les mesures idoines dans ce sens.Le directeur de l’Institut Pasteur de Dakar a par ailleurs remercié tout le travail d’équipe qui est mis en œuvre. Parce que, pour lui, dans ce travail d’équipe pour les laboratoires, il est important de souligner le travail qui est fait dans les districts puisque ce sont eux qui prélèvent, qui identifient au niveau de la cellule d’alerte pour permettre que des prélèvements puissent arriver dans les laboratoires.A rappeler que dans le dispositif mis en place par le ministre de la Santé et de l’Action sociale, le rôle assigné à l’Institut Pasteur est de faire des tests de diagnostic mais aussi d’appuyer la lutte à travers la participation à des instances stratégiques opérationnelles de coordination et aussi apporter son expertise en épidémiologie, en recherche clinique pour ajuster les traitements et aussi à l’analyse des données pour suivre l’évolution de l’épidémie.