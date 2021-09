Covid-19 : Ce qu'il faut savoir sur le nouveau variant C.1.2 identifié en Afrique du Sud

Après Beta, un nouveau variant dénommé C.1.2 a été signalé la semaine passée dans toutes les provinces sud-africaines, mais aussi en Chine, à Maurice, en Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni.



Selon Le Quotidien, ce nouveau variant, qui présente un nombre inquiétant de mutations, mute deux fois plus rapidement que le taux moyen de tous les autres variants observés à ce jour, selon une étude préliminaire de l’institut sud-africain des maladies transmissibles.



L’Afrique du Sud est le pays le plus touché du continent africain, avec 2,7 millions de cas de contamination recensés jusqu’ici, dont 81 830 ont été fatals.



Le variant Beta a été à l’origine d’une deuxième vague de contamination qui a touché en décembre et janvier le pays, désormais confronté à une troisième vague, très rapidement dominée par le variant Delta.