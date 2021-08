Covid-19 chez les insuffisants rénaux: 21 décès enregistrés sur 417 séances d’hémodialyses (spécialiste)

Réagissant lors du point du jour de ce vendredi 20 août 2021 sur l’évolution de la pandémie au Sénégal, le chef du service Néphrologie de l'hôpital Aristide Le Dantec, Pr Fary Ka, s'est prononcé sur la Covid-19 chez les insuffisants rénaux chroniques. Il a fait savoir que "la baisse de l’immunité très importante" chez les insuffisants rénaux est la cause de la lourde mortalité. Il a annoncé 417 séances d’hémodialyses ont été réalisées, le 14 août dernier, dans l’unité spéciale installée pour prendre en charge ces malades, 21 décès ont été enregistrés, soit un taux de mortalité de plus de 10%.



« Le risque d’être contaminé par le Sars-Cov2 est plus élevé chez les insuffisances rénaux chroniques comparativement à la population générale » a fait savoir Pr. Fary Ka. Selon lui, « ce risque augmente avec la sévérité de la maladie surtout chez les patients hémodialysés chroniques » car « présentant des comorbidités telles que l’hypertension artérielle, le diabète, les pathologies cardiovasculaire, entre autres ».

D’après Professeur Ka, le traitement immunosuppresseur prescrit chez ces patients a amplifié les risques. Il a estimé par conséquent qu'« Ils ont un double risque de baisse de l’immunité. D’abord par l’insuffisance rénale en elle-même qui est facteur de baisse de l’immunité et les médicaments pour traiter la maladie ».



Le coronavirus a une lourde mortalité chez les patients vulnérables en particulier les malades porteurs d’insuffisances rénales chroniques, a relevé le spécialiste. Ainsi, « la Covid-19 chez ces types de patients est responsable des formes graves. La particularité de la Covid-19 chez les patients porteurs de la maladie d’insuffisance chronique de manière générale et chez les hémodialysés de manière particulière, c’est de faire des formes graves et surtout une lourde mortalité hospitalière », a-t-il expliqué.