Covid-19, Choléra, Ebola et Marburg : "L'Afrique de l'Ouest est mise à rude épreuve", (Oms)

Le coronavirus continue de dicter sa loi en Afrique de l'Ouest. Ainsi, elle a enregistré son plus grand nombre de décès dus à la Covid-19 depuis le début de la pandémie, cette semaine, à un moment où plusieurs pays sont aux prises avec des flambées épidémiques de choléra, de maladie à virus Ebola et de maladie à virus de Marburg, selon le Bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé (Oms). Lequel avertit que ces flambées menacent d'éprouver davantage la sous-région et sa capacité d'intervention en situation d'urgence.





À travers un communiqué, la Directrice régionale de l'Oms pour l'Afrique, Dr Matshidiso Moeti a fait savoir: " Nous sommes particulièrement préoccupés par l'Afrique de l'Ouest et nous nous attendons à ce que l'impact de la Covid-19 sur les services de santé s'intensifie rapidement. En plus de la forte sollicitation des services de santé due à la Covid-19, il faudra compter avec l'impact de la maladie à virus Ebola et des autres flambées ". Selon elle, "combattre simultanément plusieurs épidémies est un défi complexe ".





Maladie à virus Ebola





L'Oms d'indiquer que ces quatre dernières semaines, le nombre de décès dus à la Covid-19 en Afrique de l'Ouest a augmenté de 193%, passant de 348 décès au cours des quatre semaines précédentes à 1.018 décès au 15 août. Bien que le taux de létalité, autrement dit la proportion de personnes diagnostiquées positives à la maladie et qui sont décédées, se situe à 1,4% (en dessous de la moyenne continentale de 2,5%), il est plus élevé que le taux de létalité recensé lors des deux vagues précédentes qui ont touché la sous-région. Ces chiffres indiquent bien que les systèmes de santé sont fortement sollicités en raison du nombre élevé d'infections. Si le nombre de nouveaux cas en Afrique de l'Ouest a baissé cette semaine, il s'est d'abord accru continuellement sur huit semaines consécutives.





Même si le nombre de nouveaux cas détectés en une semaine sur le continent africain, a connu au 15 août une baisse de 11% par rapport à la semaine précédente, 9 des 23 pays confrontés à une résurgence se trouvent en Afrique de l'Ouest.





Dr Moeti a de ce fait rappelé que la Côte d'Ivoire a déclaré une flambée de maladie à virus Ebola le 14 août (la première depuis 1994) à Abidjan, la capitale économique du pays, où vivent près de cinq millions de personnes. Au 18 août, il y avait un cas confirmé et trois cas suspects qui, par la suite, se sont avérés négatifs. En tout, 131 contacts ont été répertoriés, dont six ont été mis en quarantaine, car présentant un risque élevé. Aucun décès n'a été signalé.





Maladie à virus de Marburg





Pis, le 9 août, la Guinée a détecté un cas de maladie à virus de Marburg, une pathologie qui appartient à la même famille que la maladie à virus Ebola. Aucun nouveau cas n'a été notifié depuis lors. Au total, 173 contacts ont été identifiés.





Le virus de Marburg, responsable de la première flambée de maladie à virus de Marburg en Afrique de l'Ouest, a été détecté dans une localité du sud de la Guinée, près de la frontière avec le Libéria et la Sierra Leone.