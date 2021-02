Covid-19/Couverture médiatique: Les acteurs de la santé saluent le travail des journalistes

Bientôt un an que la pandémie à coronavirus s'est manifestée dans le pays. Ainsi, Dr. Mamadou Ndiaye, porte-parole du ministère de la Santé et ses pairs apprécient le travail des journalistes avec une bonne sensibilisation aux enjeux."J'estime qu'ils ont aidé la population à mieux comprendre la maladie mais également à la vulgarisation de toutes les méthodes préventives. Elle (la presse) s'est bien impliquée et à donner de larges informations pour permettre à la population globalement de connaitre la maladie, son ampleur et tout ce qui tourne autour d'elle", soutient-il sur IRadio.Par ailleurs, le Directeur de la prévention médicale au ministère de la Santé regrette quelques écarts quand par exemple certaines sorties sont mises en avant. Lorsqu'il s'agit, par exemple, d' "Accorder de l'importance parfois à des choses qui, en fait, sont un peu à l'encontre d'une bonne communication et qui sont des faits divers en réalité".