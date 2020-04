Covid-19 : D’anciens ministres de Santé lancent une plateforme pour accompagner les Etats

Les anciens ministres de la Santé d’Afrique et d’ailleurs ont lancé une initiative internationale pour aider les pays à faire face à la pandémie du Coronavirus. L’annonce est d’Abdou Fall, ancien ministre de la Santé sous Abdoulaye Wade.« Nous avons pris l’initiative avec madame Nora Berra, ancien ministre de la santé de France en association avec d’autres ministres de la santé africains de lancer l’idée d’une plateforme pour accompagner les Etats, les acteurs du secteur de la santé et les citoyens dans le plaidoyer en faveur de changement profond dans le cadre de la prise en charge de cette pandémie. Mais également en tirer des leçons et préparer l’avenir parce que nous pensons qu’il y a des enseignements très importants à tirer de cette expérience pénible », a soutenu Abdou Fall sur IRadio.L’ancien ministre de la Santé a également parlé des leçons à tirer surtout dans le domaine sanitaire.« Le Sénégal a eu la chance d’avoir eu à construire depuis longtemps un système d’alerte qui nous a permis très rapidement d’identifier les premiers cas et de mettre en place un dispositif de riposte. Nous avons eu également une expérience de gestion des épidémies et aussi une expérience d’implication de l’Etat au plus haut niveau dans la prise en charge de certains types d’épidémies.Par contre, là où tout le monde a constaté des défaillances dans les pays riches, comme chez nous, c’est la solidarité entre les nations. En Afrique aussi, nous avons beaucoup de disparités dans nos systèmes de santé mais on n'a pas senti au niveau des Etats une solidarité et une prise en charge communautaire alors nous savons que le virus n’a pas de frontière ».