COVID-19 : DÉBUT, À THIÈS, DU CONFINEMENT À DOMICILE DES CAS CONTACTS

Le district sanitaire de Thiès (ouest) a entamé, depuis une semaine, la mise en œuvre du confinement à domicile des personnes contacts suivies par les soignants, a annoncé mardi son médecin-chef, le docteur Moustapha Faye.‘’Nous l’avons entamée depuis que le ministère de la Santé et de l’Action sociale nous a donné ses directives’’, a dit M. Faye au terme d’une réunion de ‘’remobilisation’’, sous l’égide du préfet du département de Thiès, Moussa Diagne.‘’Tous les cas contacts sont [désormais] confinés chez eux’’, a dit le médecin-chef du district sanitaire de Thiès, ajoutant que les personnes contacts bénéficient, à domicile, d’un ‘’suivi régulier’’ assuré par les soignants.Les autorités médicales font observer ‘’un respect strict de ce confinement’’ aux personnes concernées, a-t-il insisté.Interpellé sur les éventuels risques liés à cette nouvelle ‘’stratégie’’, Moustapha Faye a rappelé que le confinement à domicile des cas contacts est une initiative du ministère de la Santé et de ses partenaires internationaux.Selon lui, même le confinement dans les hôtels présentait des difficultés, puisque certaines personnes n’acceptaient pas d’abandonner leur maison pour être placées en quarantaine dans les réceptifs hôteliers.Le préfet de Thiès a rappelé la farouche opposition des cas contacts du village de Thor, dans la commune de Diender, à tout confinement dans des hôtels.Dans les hôtels, avec les affinités entre les personnes internées, il était ‘’difficile de leur faire observer un confinement total’’, selon le médecin-chef du district sanitaire de Thiès.‘’Le confinement à domicile, c’est vraiment la responsabilité individuelle et collective’’, estime Moustapha Faye.Les factures d’hôtel pour l’hébergement des cas contacts étaient très élevées, a-t-il dit, ajoutant qu’elles ont atteint 200 millions de francs CFA à Thiès.