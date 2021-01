Covid-19 : Découvrez les nouveaux symptômes

La liste des manifestations du Covid-19 s'allonge. Outre la toux, la fièvre et les difficultés respiratoires, les recherches constantes conduites sur cette maladie laissent apparaître d'autres manifestations cliniques plus déroutantes.Selon Dr Ibou Guissé, membre de l’équipe technique du Service national de l’éducation et de l’information pour la santé (SNEIPS), la perte de cheveux, le hoquet permanent et les infections cutanées (démangeaisons) sont les autres symptômes du covid-19.Selon le journal Walf Quotidien qui s'est entretenu avec le toubib dans sa livraison de ce mercredi, ce dernier renseigne que 300 variants du coronavirus circulent dans le monde.