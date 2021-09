Covid-19: Des journalistes formés sur la stratégie nationale de vaccination et hésitation vaccinale

Formation à la Stratégie Nationale de Vaccination

Prendre connaissance de la problématique de l’hésitation vaccinale durant la période la pandémie à Covid-19, de la stratégie nationale de la vaccination développée par la Direction de la prévention mais aussi de revenir sur la communication sur les risques et l’engagement communautaire développée par le Service national de l’éducation et de l’information pour la santé (Sneips). Tel est l’objectif de l’atelier de formation, de deux jours à Thiès, sur les types de vaccins, les idées reçues sur la vaccination et la stratégie vaccinale en partenariat avec Usaid breakthrough action. Ceci, pour permettre de mettre à niveau les journalistes membres de l’Association des journalistes en Santé, population et développement (Ajspd) sur ces questions évoquées ci-dessus. Cette rencontre se veut nationale avec la présence des points de ladite association dans les régions du pays.





Dans les termes de référence, il a été rappelé d’emblée que le Sénégal fait face à la pandémie de Covid-19 dont le premier cas a été déclaré le 2 mars 2020. Depuis lors, les autorités du pays ont déclaré la guerre à cette pathologie qui a déjà fait près de 2000 morts. «Pour éviter ces drames, une campagne de vaccination a été lancée le 23 février 2021 avec la définition de trois cibles prioritaires. Mais depuis, la campagne suscite un débat autour des vaccins disponibles entrainant ainsi une faible adhésion des populations au vaccin. Cela à cause des rumeurs et de fausses informations qui sont véhiculées dans les communautés», indique-t-on dans le document de presse. Du coup, certaines populations ont encore du mal à se décider pour aller se faire vacciner malgré toute la stratégie développée pour la campagne et les centres de vaccination ouverts. «Cela est fortement dû à beaucoup de contraintes et d’idées reçues sur les vaccins pour la plupart non fondées. Les médias plus précisément les journalistes spécialisés en santé doivent connaitre toute la stratégie vaccinale du pays notamment les types de vaccins, les idées reçues qui empêchent certaines populations de se décider à aller se faire vacciner», a-t-on justifié.