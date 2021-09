Covid-19 : Des tradipraticiens encouragent la vaccination et le respect des mesures barrières

Le président de la Fédération sénégalaise des pratiquants de la médecine traditionnelle (FSPMT), Kaoussou Samb, a invité, mardi, les populations à aller se faire vacciner contre la maladie du Covid-19 et à respecter les mesures barrières édictées par les autorités sanitaires.





"On demande à tous les Sénégalais d'aller se faire vacciner et à respecter davantage les mesures barrières édictées par les autorités sanitaires notamment le port obligatoire du masque et l'utilisation du gel hydro-alcoolique pour arrêter la contamination", a déclaré M. Samb, lors du point quotidien sur l'évolution de la pandémie au pays.





Selon lui, "les acteurs de la médecine traditionnelle sont en train de faire des recherches sur la base du savoir que leurs ancêtres leur ont légués mais puisqu'ils n'ont pas encore trouvé un remède contre la Covid-19, ils ne peuvent que sensibiliser" les populations.





Dans cette dynamique, il a souligné "l'importance de la sensibilisation pour le respect des mesures barrières et la vaccination des populations qui constituent une étape indispensable pour se débarrasser de cette pandémie".





"La médecine moderne et la médecine traditionnelle ont le même objectif parce qu'elles visent le bien-être du patient, alors nous devons continuer à travailler ensemble pour y parvenir", a-t-il ajouté.





Le professeur Emmanuel Bassène en charge de la cellule médecine traditionnelle au ministère de la Santé a, de son côté, insisté sur "la nécessité de la prévention" dans la lutte contre cette pandémie.





"Chacun doit prendre ses responsabilités et aller se faire vacciner parce que la vaccination, le respect des mesures barrières et une bonne hygiène constituent des meilleurs moyens de prévention contre la Covid-19", a-t-il indiqué.