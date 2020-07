Covid-19 : Diourbel enregistre un nombre record de guéris en un jour

Bonne nouvelle à Diourbel ! Le district sanitaire a comptabilisé ce mercredi 08 patients déclarés guéris au niveau de ladite commune. Ces derniers étaient suivis à domicile.Le département de Diourbel s'est ainsi taillé la part du lion au niveau de la région en enregistrant un nombre record de cas guéris en un jour. En plus, le médecin-chef Dr Moussa Ndiaye et son équipe n’ont diagnostiqué aucun cas positif ce mercredi.Mais 09 patients sont actuellement suivis au niveau de la commune où 29 guéris, 4 décédés ont été notés depuis l’apparition de l'épidémie à Diourbel. Et 42 cas positifs dont 16 communautaires y ont été répertoriés par le district sanitaire.