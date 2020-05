Covid-19 : Dr Aloyse Waly Diouf s'offusque du refus d'enterrer les morts

Après Malika, des populations de Diamaguène se sont opposées à l’enterrement d’un corps décédé de la Covid-19 dans leur localité, craignant la propagation du virus. Pourtant, ces défunts sont inhumés selon le protocole édicté dans de telles circonstances.





Directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l’Action sociale, Docteur Aloyse Waly Diouf a lancé sur la Rfm : "Je ne peux pas comprendre que l’on ait fait beaucoup de bruit pour demander à ce qu’on rapatrie les corps des Sénégalais décédés à l’étranger de la Covid-19. Finalement, l’Etat a accepté et tout le monde a applaudi et salué cette mesure".





Avant de poursuivre : "Maintenant qu’un Sénégalais vivant au Sénégal perde la vie à cause du coronavirus et que des gens puissent s’opposer à ce qu’il soit enterré dans son quartier, ce n’est pas compréhensible. En plus comment on peut expliquer que l’on puisse saccager des voitures, des sapeurs-pompiers et blesser le personnel médical ? Il faut que les gens reviennent à la raison".





Seydina Alioune Boly :"Il n’y a aucun danger !"





De son côté, le chef des opérations de riposte à Ebola en Guinée pour le compte de Croix rouge internationale de 2014 à 2016 Seydina Alioune Boly a laissé entendre que ces enterrements sont faits de manière digne et sécurisée.





"Il n’y a aucun danger ! Les corps sont mis dans des sacs mortuaires après un traitement au chlore. C’est fait de manière très professionnelle par des personnes qui pulvérisent le corps jusqu’à être sûres qu’il n’est pas contagieux".