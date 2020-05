Covid-19 en Afrique : Près de 120 000 cas positifs et 3 592 décès répertoriés

L’Afrique a enregistré, ce mercredi 21 mai, 3 562 nouveaux cas de Covid-19, contre 4 085 mardi dernier. Soit une baisse de 518 contaminations. Au total, le continent a recensé près de 120 000 cas positifs dont plus de 48 000 patients sont guéris et 3 592 décédés. L’Afrique du Sud reste le pays le plus touché, sur le continent, avec 24 264 cas.Après deux mois de confinement strict, plusieurs mesures d’assouplissement sont prévues à partir du 1er juin, selon la Rfm. Le lendemain, 2 juin, le Sénégal rouvre ses écoles.En Côte d’Ivoire, les cours ont repris mardi dans les établissements primaires et secondaires de Yamoussoukro. Ce, après une grève lancée par les professeurs, à la suite de la détection d’un cas de coronavirus chez un élève. Le ministre ivoirien de la Santé a, toutefois, reconnu que de nouveaux cas de Covid-19 ont été découverts dans plusieurs districts du pays, avec la réouverture des écoles et le retour des élèves et enseignants.