Covid-19, grippe… : Les pharmacies prises d’assaut par les clients

Par les temps qui courent, les officines sont carrément prises d'assaut par les populations. Cette hausse vertigineuse dans la fréquentation de ces établissements destinés à la vente de médicaments s'explique, en grande partie, par la flambée des cas de coronavirus.





Selon Le Soleil qui fait le constat, la 3e vague de Covid-19 n'est pas la seule coupable. En effet, plusieurs autres maladies, notamment celles liées à l'hivernage, comme le paludisme et la grippe, poussent les patients à se diriger vers les pharmacies pour s'offrir des médicaments dont certains ne sont même pas prescrits par des médecins.