Covid-19/Guinée : Le ministre de la Santé testé positif (Officiel)

Le ministre guinéen de la Santé, Rémy Lamah, dit être testé positif au nouveau coronavirus (Covid-19). Il en a fait l’annonce, ce dimanche après-midi, via sa page Facebook, selon le site de Guineenews.org.





«Il est à noter que notre fonction nous place en 1ere ligne du dispositif de lutte contre cette pandémie. Ainsi nous et nos équipes, bien que respectant scrupuleusement les gestes barrières restons toujours exposés», a-t-il souligné.







Et d’ajouter : «C’est le lieu pour moi de vous rappeler à toutes et à tous, la nécessité de vous protéger et de protéger votre entourage, en respectant scrupuleusement les gestes barrières».





Ainsi, Rémy Lamah est le quatrième ministre du gouvernement Kassory à être testé positif à la Covid-19, après Mouctar Diallo, Moustapha Naité et Damantang Albert Camara.





A rappeler que le pays de Alpha Condé a franchi la barre de 4 000 cas positifs à la Covid-19, dont près de 2000 guéris, selon toujours le site guinéen.