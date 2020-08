Covid-19 / Guinée : Les échanges de mégots de cigarettes, de chanvre indien et de tasses de thé parmi les causes de contamination des jeunes

La Transmission de la Covid-19 chez les jeunes

Les statistiques de l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire sur la répartition des cas de Covid-19 par âge indiquent que la tranche d'âge de 21 à 50 ans est la plus touchée par la maladie en Guinée. Du 12 mars au 02 août, un total de 4956 cas ont été enregistrés, tous compris dans cette tranche, dont 1920 âgés de 21 à 30 ans et 1875 de 30 à 41 ans.





Selon les autorités sanitaires, notamment l’ANSS, cet état de fait est dû à plusieurs facteurs dont entre autres, la mobilité, le travail professionnel et l’insouciance. « Les causes de contaminations premières des 21 à 50 ans sont principalement liées aux facteurs de la mobilité, du travail professionnel mais aussi de l’insouciance. Dans plusieurs endroits, on constate encore des personnes qui continuent à se regrouper autour du thé communément appelé attaya sans mesure de protection et pire avec les échanges de tasses dans lesquelles le thé est servi. Les interactions dans les night clubs, les bars et les échanges des mégots de cigarettes entre des jeunes gens ainsi que du chanvre indien fumé en petit groupe au bord de la mer sont autant de facteurs qui favorisent la contamination de certaines personnes », a indiqué l’agence via un post sur sa page officielle Facebook.





Malgré ce fort taux de contamination de cette tranche, les plus vulnérables donc ceux qui succombent à la maladie, restent les patients dont l’âge est compris entre 51 et 60 ans.