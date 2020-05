Covid-19/Kédougou : Le cas importé a marché pendant 1 mois pour rallier le Sénégal

Le Sénégal a enregistré, ce samedi 23 mai 2020, 2 cas importés de coronavirus, l'un à Ziguinchor et l'autre à Kédougou. Selon le ministère de la Santé. Pour ce qui est du cas de Kédougou, il s'agit d'un jeune sénégalais de 23 ans qui a franchi plusieurs frontières, du Burkina au Mali puis du Mali au Sénégal dans un premier temps à pied, puis à moto, d'après le gouverneur de la région de Kédougou.





"Nous venons au niveau de la région de Kédougou d'avoir un cas importé de Covid-19 qu'on a testé positif. Et ce cas est un cas importé, il s'agit d'un jeune Sénégalais de 23 ans qui transitait pour Kolda. Ce jeune a quitté le Burkina Faso et a marché pendant un mois pour arriver au Sénégal. Donc il est entré par les points non normalisés et suite à cela, il a regagné Kédougou pour ensuite continuer sa route sur Kolda. C'est au niveau de la sortie de la ville que la police l'a interceptée et la mise aussitôt à la disposition du médecin chef de district le 17 mai dernier", précise Saër Ndao sur iRadio.





Cependant, le gouverneur de rassurer les populations de la région sur ce cas importé. Selon lui, il ne présente aucun symptôme et n'a eu contact avec les habitants de la ville, car il a été interpellé dès son arrivé.





"Je voudrais rassurer l'ensemble des populations de Kédougou, c'est un cas qui n'a fréquenté ici parce qu'il n'habite pas Kédougou. Il devait continuer son chemin, entre-temps, par la vigilance des forces de défense et de sécurité, il a été contrôlé, interpellé et mis en isolement. Après 6 jours d'isolement, il a été testé positif, mais il ne présente aucun signe, il est asymptomatique. On est actuellement à la recherche d'autres cas. Probablement qu'ils ne devront pas être nombreux parce que c'est quelqu'un qui n'a pas fréquenté beaucoup de monde. Il était sur la route et il s'est fait consulté au Mali et au Burkina jusque-là".