Covid 19 : Kolda réceptionne 4800 doses de vaccin

Dans le cadre de la campagne de vaccination contre la Covid 19, la région de Kolda a reçu 4800 doses de vaccin. La cérémonie de réception s'est déroulée ce mardi à 20 h dans les locaux de la région médicale en présence du gouverneur et du médecin-chef de la région.Ces premiers vaccins sont destinés au personnel de santé de première et de seconde ligne selon Ousmane Kane, chef de l'exécutif régional. Ajoutant qu'il s'en suivra les personnes âgées de soixante ans et plus avec ou sans comorbidité. A en croire le gouverneur de région, " toutes les dispositions nécessaires sont prises pour un bon déroulement de cette campagne de vaccination contre la Covid-19. Ainsi, un dispositif organisationnel est déjà mis en place avec pour mission de recenser le personnel soignant. Ce recensement concerne les structures publiques et privées de santé de la région de Kolda qui démarre sa campagne de vaccination le jeudi 25 février 2021.A signaler qu'à cette date du 23 février 2021, la région de Kolda a enregistré 349 cas de coronavirus depuis son premier cas noté le 02 avril 2020.