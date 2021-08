Covid-19 : L'approvisionnement en oxygène des Cte du privé désormais pris en charge par l'Etat (ministre)

L'Etat va désormais payer les factures d'oxygène dans les cliniques privées

Au terme d'une visite, ce mardi, dans les locaux de différents gaziers de Dakar, le ministre de la Santé et de l'Action sociale a révélé que le président Macky Sall a demandé que l'approvisionnement en oxygène dans les structures privées disposant de centre de traitement des épidémies (Cte) soit entièrement pris en charge par l'Etat du Sénégal.





L'Etat va régler de manière globale l'oxygène, aussi bien pour le public que pour le privé, a précisé Abdoulaye Diouf Sarr.





«Sur instructions du président Macky Sall, l'Etat prendra désormais en charge l’approvisionnement en oxygène des cliniques privées ayant des Cte. Par conséquent, l'oxygène ne sera plus facturé aux patients des cliniques privées», a-t-il fait savoir, indiquant que cela va largement soulager les malades hospitalisés dans le privé.





«Nous avons retenu de réserver toute la production et le stock d'oxygène du pays à la riposte sanitaire dans les Cte et dans le secteur privé disposant de Cte», a détaillé le ministre de la Santé et de l'Action sociale.





Selon lui, ces gaziers, parce que produisant le premier médicament dans le cadre de la riposte, sont désormais invités aux réunions hebdomadaires du Comité national de gestion des épidémies (Cnge).