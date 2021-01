COVID-19 : L'Inde va lancer, ce 16 janvier, la plus grande campagne de vaccination au monde

L’Inde entame, ce 16 janvier, une vaste campagne de vaccination contre la COVID-19. Il s'agit de la plus grande campagne de vaccination au monde. Les travailleurs de la santé seront en première ligne pour être les premiers à se faire vacciner. Plus de 3 000 sites dans tous les États et les Territoires de l’Union (TU) seront virtuellement connectés pendant le lancement. Selon le PIB Daily parcouru par Seneweb, une centaine de bénéficiaires seront vaccinés sur chaque site, le jour de l'inauguration.Le Premier ministre Shri Narendra Modi va procéder au lancement de la campagne de vaccination COVID-19 dans toute l'Inde, le 16 janvier 2021 à 10 h 30 par vidéoconférence. Il s'agit du plus grand programme de vaccination au monde couvrant l'ensemble du pays. Au total, 3006 sites de session dans tous les États et Territoires de l’Union (TU) seront virtuellement connectés pendant le lancement. Une centaine de bénéficiaires seront vaccinés sur chaque site de session le jour de l'inauguration.Ce programme de vaccination est basé sur les principes des groupes prioritaires à vacciner et les travailleurs de la santé, tant dans le secteur public que privé, y compris les travailleurs de l'ICDS, qui recevront le vaccin pendant cette phase.Le programme de vaccination utilisera Co-WIN, une plateforme numérique en ligne développée par le ministère de la Santé et du bien-être familial, qui facilitera l'information en temps réel sur les stocks de vaccins, la température de stockage et le suivi individualisé des bénéficiaires du vaccin COVID-19. Cette plateforme numérique aidera les responsables du programme à tous les niveaux lors des séances de vaccination.Un centre d'appel dédié -1075-, ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, a également été créé pour répondre aux questions relatives à la pandémie de la COVID-19, au déploiement des vaccins et au logiciel Co-WIN.Des doses suffisantes de COVISHIELD et de COVAXIN ont déjà été livrées dans tout le pays à tous les États et territoires d'outre-mer avec le soutien actif du ministère de l'Aviation civile. Les gouvernements des États et des territoires de l’Union les ont également distribuées dans les districts. Tous les préparatifs sont en place pour lancer le programme sur les principes de Jan Bhagidari.Pour rappel, l'Inde a mis au point non pas un mais deux vaccins à effet corona "Made in India" pour protéger l'humanité. « L'Inde, connue comme la Pharmacie du monde, assume ses responsabilités mondiales en tant que fournisseur même en temps de crise, est un ami et un partenaire fiable et digne de confiance ».Déjà, 16.5 millions de doses de vaccins Covishield et Covaxin ont été distribuées aux travailleurs de la santé dans les différentes régions. Au 1er janvier 2021, 7 millions de professionnels de la santé se sont inscrits sur l’app Co-Win en vue de se faire vacciner.Seneweb.com (avec PIB Delhi)