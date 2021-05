Covid-19 : l'OMS a détecté le variant indien dans 44 pays

Le variant B.1.617 du coronavirus, originaire d'Inde, a été détecté dans 44 pays, a rapporté mercredi l'Organisation mondiale de la Santé. C'est au Royaume-Uni qu'il est le plus présent, après l'Inde.



L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a détecté le variant à l'origine de l'explosion du nombre de cas de covid-19 en Inde dans des dizaines d'autres pays du monde, a-t-elle annoncé mercredi.





Le variant B.1.617, apparu pour la première fois en Inde en octobre, a été détecté dans des séquences versées dans la base de données GISAID "depuis 44 pays dans l'ensemble des six régions de l'OMS", indique l'organisation, ajoutant qu'elle a reçu "des notifications de détection dans cinq autres pays".





En dehors de l'Inde, c'est en Grande-Bretagne que le plus grand nombre de cas de contaminations au variant B.1.617 a été détecté.





Près de 250 000 décès en Inde





Ce variant a été classé cette semaine par l'OMS comme "préoccupant". Il est l'une des raisons - mais pas la seule - qui explique l'explosion de la pandémie en Inde et le pire foyer de la pandémie dans le monde à l'heure actuel. Il a rejoint la liste de trois autres variants, ceux apparus d'abord en Grande-Bretagne, Brésil et Afrique du Sud, qui sont considérés comme plus dangereux que la version originale du coronavirus, soit parce qu'ils sont plus contagieux, meurtriers ou résistants à certains vaccins.





En ce qui concerne le variant apparu en Inde, il a été ajouté à la liste parce qu'il est plus contagieux.





Selon les statistiques officielles, quelque 4 000 personnes meurent actuellement chaque jour du Covid-19 en Inde, où le bilan total de l'épidémie frôle les 250 000 décès.