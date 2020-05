Covid-19: L’Oms alerte sur un possible lien entre la maladie et les syndromes inflammatoires chez les enfants

L’Organisation mondiale de la santé (Oms) a annoncé, ce vendredi 15 mai, la publication d’une note scientifique sur le syndrome inflammatoire multisystémique chez les enfants en lien avec le coronavirus. En effet, selon Onu Info, qui rapporte l’information, au cours des dernières semaines, des rapports en provenance d'Europe et d'Amérique du Nord ont fait état d’un petit nombre d'enfants admis dans des unités de soins intensifs avec une maladie inflammatoire multisystémique avec des caractéristiques similaires à la maladie de Kawasaki et au syndrome de choc toxique.









«Les premiers rapports supposent que ce syndrome peut être lié à la Covid-19», a déclaré le Directeur général de l’Oms, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d’un point de presse virtuel depuis Genève.









Le chef de l’Oms estime «essentiel de caractériser d’urgence et soigneusement ce syndrome clinique, de comprendre la causalité et de décrire les interventions de traitement».





En collaboration avec son réseau clinique mondial pour la Covid-19, l’Oms a élaboré une définition de cas préliminaire et un formulaire de rapport de cas pour le syndrome inflammatoire multisystémique chez les enfants. Et sur ce, Dr. Tedros a lancé un appel à tous les cliniciens du monde entier à travailler avec leurs autorités nationales et l’Oms pour «être en alerte et mieux comprendre ce syndrome chez l'enfant».