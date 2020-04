Covid-19 : L’OMS déploie 7 experts à Louga

La propagation de la pandémie de Covid-19 dans la région de Louga inquiète l’Etat du Sénégal et les organisations internationales. En effet, 7 experts ont été envoyés par l’Organisation mondiale de la Santé (Oms) pour aider le Comité Régional de gestion des épidémies.« Aujourd’hui, nous pouvons dire qu’on peut avoir espoir au niveau de la région concernant la maitrise de la situation », a souligné le médecin-chef de région, Cheikh Sadibou Senghor.Selon lui, la prise en charge précoce des patients testés positifs leur a permis, jusque-là, de bien gérer la situation. « D’un autre côté, cela nous permet de rompre le plus rapidement la chaine de transmission. Parce qu’une personne symptomatique est moins contagieuse que celle qui commence à présenter des signes. »Concernant le centre de traitement de la région, le médecin-chef de Louga dit avoir bon espoir qu’il va être fonctionnel à partir de ce mardi, 14 avril 2020.« Normalement, on doit pouvoir recevoir nos premiers cas. Nous sommes même dans la perspective de faire une extension pour avoir un total de 53 lits. Mais, pour le moment, nous allons fonctionner avec les 10 lits qui sont à notre disposition », a informé M.Senghor.