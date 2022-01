Covid-19 : L’ OMS espère que la pandémie sera vaincue cette année

Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Alors que le monde continue de faire face à de nouveaux variants, Delta, Omicron, l’Organisation mondiale de la santé (Oms) déclare son optimisme et espère que la pandémie de coronavirus sera vaincue en 2022.





A cet effet, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’organisation, précise que cela ne sera possible que si les pays cessent ‘’le nationalisme étroit et la thésaurisation des vaccins’’.





‘’Le nationalisme étroit et la thésaurisation des vaccins de certains pays ont sapé l’équité et créé les conditions idéales pour l’émergence de la variante Omicron, et plus l’iniquité persiste, plus il y a des risques que le virus évolue d’une manière que nous ne pouvons pas prévenir ou prévoir’’, a indiqué le patron de l’Oms, hier, lors d’une conférence de presse, rapportée par Walfnet.