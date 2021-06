Covid-19 : La courbe des cas positifs remonte avec 68 nouvelles contaminations

Point du jour, Coronavirus

Ce mercredi 16 juin, 68 nouvelles infections au coronavirus sont recensées au Sénégal dont 44 cas communautaires. Ce, au moment où 30 cas de guérison sont notifiés par les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale.





41 nouveaux cas positifs de plus qu’hier! Les résultats des examens virologiques de ce mercredi 16 juin ont établi que sur un échantillon de 1627 tests effectués, 68 sont revenus positifs. Soit un taux de positivité de 4,18%, d’après les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale, lors du point journalier sur l’évolution de la pandémie Covid-19 au Sénégal.





Ces tests positifs proviennent de 24 cas contacts suivis par les autorités sanitaires et de 44 cas issus de la transmission communautaire. Ces derniers patients sont localisés à Dakar-Plateau, Ouakam, Sicap Foire, Liberté 2, Keur Massar, Maristes, Ngor, Ouest-Foire, Point E, Sud-Foire, Zac Mbao, Almadies, Cité Djily Mbaye, Diamniadio, Grand-Mbao, Mermoz, Nord-Foire, Parcelles Assainies, Sacré-Coeur et Zone A, Matam, Bignona, Thiès et Mbour.





De plus, 8 cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation du pays.





Cependant, aucun décès lié à la Covid-19 n’a été enregistré hier mardi 15 juin.









Près de 300 malades encore sous traitement





Le ministère de la Santé a, toutefois, annoncé la guérison de 30 patients hospitalisés . En effet, ils ont été contrôlés négatifs à deux reprises, donc déclarés guéris. Ils devront rentrer chez eux dans la journée.





En sus, souligne-t-il, l’état de santé des autres malades hospitalisés est stable.





Le communiqué numéro 472 du ministère de la Santé et de l’Action sociale d’indiquer que depuis le 2 mars 2020, le Sénégal a répertorié 42118 cas positifs au coronavirus. Ils sont répartis entre 40667 malades guéris, 1156 décédés, 1 évacué (finalement décédé en France) et 294 patients sous traitement.





Hier également, 2030 personnes ont été vaccinées portant ainsi le nombre total à 482541.