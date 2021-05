COVID-19 : La pandémie aurait pu être évitée...

La pandémie de Covid-19 -qui a déjà tué plus de 3,3 millions de personnes, en a infecté des dizaines de millions d’autres et terrassé l’économie mondiale- "aurait pu être évitée", selon un rapport de l’Organisation ms consulté par mondiale de la santé (OMS) parcouru par Le Soleil."Trop de temps s’est écoulé”, constatent les experts indépendants mandatés par l’OMS, entre la notification d’un foyer épidémique d’origine inconnue dans la deuxième quinzaine de décembre 2019 et la déclaration, le 30 janvier par l’OMS, d’une urgence de santé publique de portée internationale.À cet égard, février 2020 a été un “mois perdu” durant lequel bon nombre de pays auraient pu prendre des mesures pour enrayer la propagation du virus.En définitive, “retards, hésitations et dénis” ont permis à l’épidémie, puis à la pandémie d’éclore, conclut le rapport.