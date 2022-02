COVID-19 : La pandémie recule en Afrique

La pandémie à Covid-19 est-elle en phase de disparaitre en Afrique ? En tout cas même si le continent africain n’a toujours pas eu raison de la pandémie, la phase endémique est à un niveau minimum avec seulement des épidémies sporadiques. Les dernières données de l’Organisation mondiale de la Santé (Oms) démontrent que depuis trois semaines, les taux d’incidence de la Covid-19 sont à la baisse en Afrique.



"Le continent africain sort maintenant de sa quatrième vague pandémique conduite par le variant Omicron", a rapporté depuis Brazzaville, la directrice régionale de l’Oms pour l’Afrique, Dre Matshidiso Moeti.



Pour la troisième semaine consécutive, les nouveaux cas et les décès ont globalement diminué de 15% par rapport à la semaine précédente. Les décès ont légèrement diminué de 5%.



Plus de 125.000 nouveaux cas, soit un nombre similaire à celui de la semaine précédente ont été signalés. Cette évolution fait suite à une tendance à la baisse du nombre de nouveaux cas observée depuis plus d’un mois. Malgré la baisse générale du nombre de décès sur le continent, l’Afrique du Sud fait état d’une légère hausse, avec plus de 22.000 nouvelles infections.

Quelques pays ont signalé des augmentations de 20% ou plus, les hausses les plus importantes étant enregistrées en République centrafricaine (410 contre 190 nouveaux cas). L’Afrique du Nord a signalé une augmentation de 25% des nouveaux décès hebdomadaires. Toutefois, de façon générale, le nombre de nouveaux décès hebdomadaires a continué de diminuer dans la région avec plus de 1.600 nouveaux décès signalés, soit une baisse de 7% par rapport à la semaine précédente.