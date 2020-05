Covid-19 : «Il faut lever l’interdiction de circuler entre les régions» (Dr Moussa Thior)

L'ex-Coordonnateur du Programme national de lutte contre le paludisme (Pnlp) parle encore. Après avoir déclaré qu’il faut laisser le virus de la Covid-19 circuler, Dr Moussa Thior fait une autre suggestion, et non des moindres, aux autorités. «Il faut lever l'interdiction de circuler entre les régions», a-t-il déclaré, ce dimanche, sur le plateau de l'émission Grand Jury de la Rfm.Motif ? Pour Dr Thior, au regard des chiffres du coronavirus au Sénégal, la Covid-19 n'est pas très contagieuse. «Le taux de létalité est de 1% et cela dénote un excellent indicateur qui renseigne sur la qualité de la prise en charge des malades», soutient l’expert en santé publique.Mieux, il demande que l’état d’urgence et le couvre-feu soient levés avant la date du 2 juin, estimant que ces mesures de restrictions ne se justifient pas.«Dakar a la particularité de contenir l’essentiel des soins de santé. Les malades qui sont dans les régions et qui ont rendez-vous à Dakar, comment feront-ils pour venir avec l’état d’urgence ?», s’interroge-t-il.Avant d’ajouter : «Le confinement ne sert à rien, car la transmission n’a pas été rompue au bout de deux mois. Le virus continue toujours à circuler. Le confinement n’est qu’un élément qui vient s’ajouter à l’armada de lutte contre la maladie».Selon Thior, le virus n’a pas la même virulence en Afrique qu’en Chine ou Europe. «Le virus a un comportement dans un environnement X et un autre dans un environnement Y.»Pourquoi le virus n’est pas virulent en Afrique ? Dr Moussa Thior trouve la réponse dans la jeunesse de la population africaine. «La majorité de la population du Sénégal a une moyenne d’âge comprise entre 19-20 ans», a-t-il souligné.