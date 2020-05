Covid-19 : « Je ne peux pas penser que la situation est hors de contrôle » (Pr. Seydi)

A ce jour, selon les chiffres officiels du ministère de la Santé et de l’Action sociale, le Sénégal compte 1 271 cas positifs de Covid-19 recensés depuis le 2 mars, dont 415 patients guéris, 10 décès, 1 patient évacué à sa demande, en France, et 845 autres qui sont encore sous traitement. Selon le chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital Fann, Pr. Moussa Seydi, à ce jour, la situation est sous contrôle.





« Il y a des pôles de réanimation qui vont être créés pour faire un maillage au niveau du territoire national même si, à la longue, il va falloir que chaque région ou département puisse avoir son service de réanimation. Les centres de traitement ont été augmentés, les malades asymptomatiques seront pris en charge en dehors des hôpitaux pour nous permettre de ne pas avoir de problème de place. Donc, quand je regarde les actions menées et l’évolution des cas, je ne peux pas penser que la situation est hors de contrôle parce que le premier élément, c’était de ne pas avoir suffisamment de places à l’hôpital pour les accueillir et les prendre en charge », soutient-il sur Iradio.





Deux mois après l’apparition de la pandémie, la gestion de la crise s’est avérée efficace, a dit Pr. Moussa Seydi.





Avant de poursuivre : « Comme on l’a vu dans les autres pays du Nord, il arrivait qu’on choisisse entre deux malades, qui traiter et qui laisser mourir; nous en sommes pas là. Mais prédire l’avenir, c’est difficile, on a l’habitude de voir un type de courbe dans toutes les épidémies, ça augmente, ça atteint un pique et après ça redescend. Et là, on ne sait pas encore si on a atteint le pique. Donc, il faut qu’on atteigne le pique et que cela commence à descendre pour qu’on puisse faire des prévisions plus ou moins exactes. A quand le pique, on ne peut pas le dire avec exactitude, à quand la fin de l’épidémie on ne le sait pas ».