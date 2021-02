Covid-19 : «Le mois de février sera plus meurtrier au Sénégal»

Les autorités sanitaires prédisent un mois de février plus meurtrier que les précédents.Ousmane Guèye, directeur du SNEIPS, qui affiche cette position pessimiste, indique que seule la vaccination peut changer la situation.À ce jour, rappelle Le Quotidien qui donne l'information, le Sénégal comptabilise 754 morts et plus de 31 000 personnes infectées.