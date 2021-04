Covid-19 : «Le Sénégal a perdu plus de 400 personnels de santé» (Représentante Oms)

En première ligne dans la lutte contre la Covid-19, les personnels de santé sont durement touchés par la pandémie. D’après la représentante-résidente de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Lucile Imboua, le Sénégal en a perdu plusieurs centaines.«Des personnels de santé qui sont en première ligne, on en a perdu beaucoup. Quatre cents et quelques personnels au cours d’une année, c’est beaucoup», déclare-t-elle sur le plateau de l’émission «Objection» sur Sud Fm. Avant de repréciser sa pensée : «C’est plus de 400 personnels de santé affectés par la Covid-19.»Interpellée par le présentateur de l’émission, Baye Oumar Guèye, sur le taux de mortalité parmi le personnel soignant, elle ajoute : «Je n’ai pas le taux de mortalité en tête, mais quand on dit ‘affectés’, dedans, nous avons les malades et les décès. Il n’y a pas eu beaucoup de décès, bien heureusement.»