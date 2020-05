Covid-19 : « On ne sait pas actuellement le rôle que joue le Pr. Seydi dans le dispositif du traitement » (Cos M23)

Pr Seydi

Le chef du service des maladies infectieuses de l’hôpital Fann, en première ligne dans la lutte contre la Covid-19 souffre-t-il d’une guerre de positionnement au sein du ministère de la Santé ? La commission orientation et stratégie du M23 qui a réagi sur Iradio soutient que oui, en partant de la réaction qui a suivi le déplacement du professeur de médecine dans le Sud du pays.





« Nous pouvons dire qu’il est en train d’être isolé parce que depuis l’évènement de Ziguinchor, nous n’avons pas vu le Pr. Seydi au-devant de la scène et on ne sait pas actuellement le rôle qu’il joue dans le dispositif de traitement. Nous avons senti que le professeur Seydi n’est plus dans le circuit », soutient Abou Diallo, chargé de l’organisation.





La blouse blanche soigne les patients mais son discours soigne-t-il les maux de la santé ? Pour la Cos M23, la personnalité dérange.





« Nous avions l’habitude d’être en face des choses opaques mais avec le professeur Seydi, nous avons vu, à chaque fois qu’il nous parle à chaque fois qu’il explique aux Sénégalais, il n’hésite pas à nous dire la réalité des choses. Peut-être que le ministère de la santé n’aurait pas voulu que Pr. Seydi réagisse de la sorte ».





La Cos M23, à travers une tribune publiée, demande des explications à Abdoulaye Diouf Sarr et au ministère de la Santé et de l’Action sociale qui doivent briser le silence sur cette affaire, Selon eux, la vérité, c’est ce que les membres exigent.