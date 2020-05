Covid-19 : Le cas communautaire de Bène Tally a contaminé plus de 10 membres de sa famille

Le 6 mai dernier, un cas communautaire de Covid-19 a été détecté à Bène Tally. Et, ce samedi 9 mai, plus de 10 personnes sur les 83 nouveaux cas positifs au coronavirus annoncés par les services du ministère de la Santé et de l'Action sociale, lors du point journalier sur la situation de cette pandémie au Sénégal, sont des contacts de ce cas issu de la transmission communautaire qui s'est révélé être de sexe féminin.





En fait, la dame a, finalement, contaminé presque tous les membres de sa famille qui étaient mis en quarantaine. Seuls deux confinés ont été testés négatifs. "Pourtant, ces derniers venaient tout le temps dans ma chambre pour discuter avec moi. Ce sont des jumeaux. Ils sont nos locataires, mais j'ai même contaminé leur maman", pleure la malade qui est actuellement internée, à l'hôpital Idrissa Pouye de Grand Yoff, Ex-Cto.