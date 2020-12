Covid-19 : Le coronavirus persiste avec 18 nouveaux tests positifs dont 12 cas communautaires

Rapport Quotidiens sur la Covid-19 au Sénégal

La Covid-19 ne recule pas depuis quelques jours. Mieux, les cas communautaires sont de retour avec une forte présence sur la carte sanitaire du pays. Ce mardi 1er décembre, sur un échantillon de 680 tests virologiques, 18 nouvelles infections au coronavirus ont été détectées, soit un taux de positivité de 2,65%.





Directeur de la Prévention, Docteur El Hadji Mamadou Ndiaye qui a lu le communiqué numéro 275 du ministère de la Santé et de l’Action sociale sur l’évolution de la pandémie de la Covid-19 a ainsi renseigné sur la répartition de ces nouveaux tests positifs.









Selon lui, il s’agit de 6 cas contacts suivis par les services dudit ministère et de 12 cas issus de la transmission communautaire. Ces derniers sont localisés dans les quartiers ou communes à savoir Fatick (4), Touba (2), Dieuppeul (1), Liberté 6 (1), Mamelles (1), Ouakam (1), Pété (1) et Yarakh (1).









Egalement porte-parole de ce département ministériel, Docteur Ndiaye a indiqué que 6 cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation.





Toutefois, aucun décès lié à la Covid-19 n’a été enregistré hier lundi 30 novembre dans les structures hospitalières du pays.





Ce jour, 20 personnes hospitalisées ont été contrôlées négatives à deux reprises dans un intervalle de 48 heures. Donc, elles sont déclarées guéries. Dr Ndiaye de soutenir également que l’état de santé des autres malades est stable.









Depuis le 2 mars dernier, le Sénégal a répertorié 16107 cas positifs au coronavirus dont 15627 personnes guéries, 333 décédés, 1 évacué (finalement décédé en France). Donc, ils sont 146 malades sous traitement.