Covid-19 : Le CTE de l'hôpital Matlaboul Fawzeni de Touba enregistre son premier décès

Ouvert, ce samedi 6 juin, le nouveau Centre de traitement des épidémies (CTE) sis à l’hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba vient d’enregistrer son premier cas de décès lié au coronavirus. Selon Senactu, il s'agit d'un individu âgé de plus de 50 ans.





La victime a succombé quelques heures après son transfèrement. Ce décès porte à huit (8) le nombre de personnes décédées de la Covid 19 à Touba.





En effet, après plus d'un mois d'ouverture, le Centre de traitement des épidémies de Touba Toscan vient d’être définitivement fermé aux malades souffrant de coronavirus. Tous les patients qui y étaient, ont été transférés tard dans la nuit du vendredi 5 au samedi 6 juin 2020 au CTE de l’hôpital Matlaboul Fawzeyni.





Ledit centre est logé dans le nouvel immeuble en construction dudit établissement sanitaire. Plus moderne, il est entièrement équipé. Les salles sont plus aérées et elles disposent toutes de climatisation.





A ce jour, le Sénégal compte désormais 48 décédés à cause de la Covid-19.





Nous y reviendrons…