Covid-19 : Le financement du premier respirateur artificiel sénégalais approuvé

Le comité exécutif du Fonds à frais partagés (FFP) exécuté par l’Agence de développement et d’encadrement des petites et moyennes entreprises (ADEPME) a approuvé une convention de financement de la fabrication des premiers respirateurs artificiels du Sénégal, a-t-on appris d’un communiqué.’’’L’objectif de cette convention est la subvention de la fabrication des premiers respirateurs artificiels sénégalais conçus par les élèves de l’Ecole Polytechnique de Thiès, dans le cadre des mesures de soutien prises suite à la pandémie du Covid-19’’, renseigne le document parvenu à l’APS.’Il s’agit d’un produit conçu et fabriqué au Sénégal et qui s’adapte aux besoins des structures médicales de base, notamment aux besoins des médecins, souligne le texte.’’’Ce respirateur a une grande facilité d’utilisation, sans contrainte sur la mobilité du médecin qui peut faire la surveillance et le contrôle de ses patients à distance’’, fait valoir la même source. ?’’’Le respirateur peut être surveillé ou contrôlé depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur. Il peut également fonctionner à l’énergie solaire, ce qui constitue une autre innovation tangible’’, ajoute-t-elle.’La signature de cette convention de financement est une occasion de développer l’esprit d’entreprenariat chez les jeunes étudiants de l’Ecole polytechnique de Thiès, rapporte le communiqué.’’Elle sera un vecteur de promotion d’emplois à haute valeur ajoutée et grâce à ce produit, l’on pourrait envisager à terme, quand la demande nationale sera satisfaite, l’exportation vers des pays de la sous-région’’, peut-on y lire.