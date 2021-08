Covid-19 : Le masque de protection, un avantage et des inconvénients

Le port du masque est obligatoire au Sénégal, depuis le 6 janvier 2021, à travers un arrêté du ministre de l'Intérieur. Un rappel a été fait, avec l'arrivée de la 3e vague de Covid-19 qui fait qu'aujourd'hui, le masque fait partie de notre quotidien. Lequel peut, par contre, être un couteau à double tranchant.





En début de pandémie, les scientifiques ont affirmé que le port du masque était indispensable dans la lutte contre la propagation du virus. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le masque entre dans une stratégie globale et participe aussi à protéger la personne saine qu'à interrompre la chaine de transmission.





Ce masque est régi par des normes et il existe plusieurs types de masque. Le plus utilisé est le masque chirurgical, bien qu'en début de pandémie, on a vu des artisans fabriquer des masques lavables, donc réutilisables. Il est recommandé d'utiliser le masque chirurgical pour une durée de quatre heures au maximum. Une recommandation très peu prise en compte par nombre d'usagers.





Abdou est un apprenti-chauffeur. Tous les jours, il quitte les Hlm pour terminer son trajet à la Fastef (ex-Ecole normale supérieure). Avec l'arrêté du ministre de l'Intérieur rendant obligatoire le port du masque, il peine à être à l'aise. "Le masque est encombrant. En plus, il fait chaud. C'est dur de le garder toute la journée", peste-t-il.





Ce qui semble être le cas pour presque la moitié des personnes présentes dans le car. Notre attention est particulièrement attirée par un jeune homme qui a pris place dans le "salon". Il porte un masque chirurgical qui, apparemment, a perdu de sa couleur. Une courte discussion nous a permis de savoir qu'il a lavé le masque à l'eau de Javel.





"Je n'ai pas assez d'argent pour m'en acheter tous les jours. C'est pourquoi je lave le masque. Ainsi, je pourrai l'utiliser au moins pendant deux à trois jours", souffle notre interlocuteur.





Nous revenons à notre apprenti pour lui poser la même question. Ce dernier, portant un masque en tissu de couleur bleue, nous apprend sans mettre de gants, qu'il porte son masque depuis "trois jours".





"C'est un masque en tissu. Donc, je peux l'utiliser à ma guise. Si je remarque qu'il est sale, je vais le laver", dit-il.





Autre endroit, même situation. Nous sommes au marché de Ouakam. En cette matinée, des femmes, surtout, avec leur panier, vont et viennent. Avec elles, le port du masque est plus ou moins respecté. Awa Nianga est une vendeuse de poisson séché. Sous un ciel nuageux, cette dame d'une trentaine d'années porte un masque chirurgical bleu, visiblement rendu sale par sa marchandise.





"C'est un peu compliqué de maintenir propre le masque bleu. Il est salissant. D'habitude, j'utilise celui de couleur noire", avoue-t-elle.





Un discours partagé par certaines de ses voisines. "On ne peut pas se payer tous les jours un masque", lance plus loin une vieille dame, le masque de couleur noire sous le menton.





Avec un pouvoir d'achat en dessous de la moyenne, certains Sénégalais peinent à respecter la réglementation autour du port du masque. Ce qui peut être source de danger pour ces usagers.





Docteur El Hadj Mactar Ndaw : "Le masque, une fois humide, peine à retenir les virus"





Selon le docteur El Hadj Mactar Ndaw, les scientifiques recommandent de changer le masque toutes les trois ou quatre heures, "parce que lorsque la personne respire et parle à travers le masque, il y a des gouttelettes qui sortent, en plus de la sueur. Ce qui le rend humide".





Cette humidité diminue la capacité du masque à "retenir certaines particules virales ou bactériennes". Le masque, ainsi, "accumule ces particules que la personne peut inhaler en retour".





En outre, le Dr Ndaw nous apprend que le masque, une fois humide, "peine à retenir les virus". Ceci, nonobstant la manipulation avec les mains. "Les mains sont souvent porteuses de germes et de virus", affirme le docteur.