Covid-19 : Le ministre de la Santé appelle à “éviter les ganalé” et à ne pas s'alarmer





Le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Ibrahima Sy, a invité dimanche les populations et les familles à respecter les mesures sanitaires et préventives contre la Covid-19, pour éviter toute propagation de cette maladie, liée au retour de pèlerins positifs au coronavirus.





‘’Nous appelons les populations à éviter d’organiser, pour le moment, des cérémonies de rassemblement pour accueillir leurs parents ou proches qui viennent d’effectuer le pèlerinage aux Lieux saints de l’islam, surtout ceux qui sont positifs au coronavirus ’’, a-t-il lancé.





Il a invité la population à ne pas s’alarmer, mais à s’investir dans la prévention et le respect des mesures préventives contre cette maladie.





Le ministre a souligné que lors de ce pèlerinage, ses services ont été alertés, par des cas ce décès de pèlerins à la Mecque.





‘’Au départ, on pensait que ces décès étaient causés par les phénomènes extrêmes de vagues de chaleur enregistrés cette année à la Mecque. Mais on s’est rendu compte que les personnes décédées présentaient des symptômes respiratoires aigus’’, a-t-il rapporté.





‘’Constatant cela, a-t-il poursuivi, on s’est dit qu’il y a probablement une épidémie de type respiratoire et on a mis en place à l’AIBD, un dispositif sanitaire de dépistage au Covid-19, pour surveiller les pèlerins dès leur retour au Sénégal’’.





‘’En plus de cela, a-t-il relevé, le nombre élevé des décès enregistrés cette année au pèlerinage aux Lieux saints de l’islam, nous a incités à mettre (en place) ce dispositif de dépistage, pour amener nos pèlerins, à se dépister volontairement contre le covid-19, dès leur arrivée à l’AIBD’’.





Il a indiqué que ce dispositif de dépistage a permis de confirmer des cas positifs au coronavirus chez des pèlerins, que ses services sont en train de sensibiliser et d’encadrer, pour éviter une propagation de cette infection dans les foyers.





Ibrahima Sy a indiqué, en outre, que le nombre de pèlerins positifs au coronavirus sera communiqué quand toutes les données sanitaires seront disponibles.