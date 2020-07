Covid-19 : Le nombre de cas graves a triplé en un mois

Hausse du nombre de cas Graves lié au Coronavirus

Depuis le début de l'épidémie de Covid-19 au Sénégal, les services de soins intensifs des centres de traitement ont enregistré 295 cas graves de malades. L'annonce a été faite ce jeudi par le Professeur Mamadou Diarra Bèye. Il était en conférence de presse pour faire le bilan des quatre mois de la pandémie.





Le nombre de cas graves qui était de 96 le mois dernier a triplé. Selon le Directeur du Samu national, 116 décès sur les 121 enregistrés, ont été notés dans les services des soins intensifs. Soit un taux de 41% de létalité.