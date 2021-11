Covid-19 : Le nouveau variant baptisé "Omicron" détecté en Afrique du Sud, est classé « préoccupant » par l'OMS

Un nouveau variant du coronavirus a été détecté pour la première fois en Afrique du Sud. Il s’agit, du « variant B.1.1.529 » qui a été signalé pour la première fois à l’Organisation mondiale pour la santé (OMS) par l’Afrique du Sud, le 24 novembre dernier. Et il a été classé « préoccupant » ce vendredi 26 novembre, par l’OMS, qui l’a baptisé « Omicron ».









Plus contagieux que le variant Delta, selon les scientifiques Sud-africains, ce nouveau variant inquiète la communauté scientifique et les gouvernements. Lesquels commencent à fermer leurs frontières aux vols en provenance d'Afrique australe. « Ce variant présente un grand nombre de mutations, dont certaines sont préoccupantes », a déclaré le groupe d’experts chargé par l’OMS de suivre l’évolution de la Covid-19.











Ledit groupe s'est réuni ce vendredi, à Genève pour évaluer le nouveau variant et échanger sur l’impact de ce variant en ce qui concerne l’efficacité des vaccins et les traitements actuels contre le coronavirus. « L’Afrique du Sud a demandé la convocation de cette réunion d’urgence afin de discuter des implications du nouveau variant », a précisé le porte-parole de l’OMS, Christian Lindmeier.











A l'issue de la rencontre, l'organisation a annoncé que ce nouveau variant était classé « préoccupant » et baptisé « Omicron » et a été signalé également au Botswana en petit nombre. Mais des cas ont déjà été identifiés à Hong Kong et Israël, selon des informations des médias.





D’où la réaction de l'Europe à fermer ses frontières. Des restrictions de voyage sont également en train d’être prises par plusieurs pays.