Covid-19 : Le potentiel d’un variant ''plus mortel'' est ''très réel'', renseigne l’OMS

Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus , nouveau variant de Covid

Plus de 80 millions de cas de coronavirus ont été relevés en neuf semaines à l’Oms, depuis la parution du variant Omicron. Le potentiel d’un nouveau variant ‘’plus contagieux’’ et plus mortel est très réel, a soulevé ce lundi le patron de l’Organisation mondiale de la santé à Genève.





Au début d’une réunion de plusieurs jours du Conseil exécutif de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus a répété que les conditions sont réunies pour de nouveaux variants, a rapporté le quotidien ‘’Direct News’’.





‘’Il est dangereux d’estimer qu’Omicron sera le dernier variant’’, a dit le directeur général.





Selon la même source, la semaine dernière, 100 cas ont été identifiés toutes les trois secondes et une personne a succombé toutes les 12 secondes. Le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus a encore affirmé qu’il est possible de mettre un terme à l’urgence internationale de santé publique cette année, à condition d’avoir une attitude adaptée.





Plus de 85 Etats n’ont toujours pas atteint l'objectif établi pour la fin de l’année dernière de vacciner 40 % de leur population. En ce sens, l’OMS estime que cette part est inférieure à 10 % dans plus d’une trentaine d’entre eux. Et moins d’un Africain sur six en a reçu une dose.