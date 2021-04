Covid-19 : Le Sénégal a atteint la barre des 400 000 personnes vaccinées

La vaccination se poursuit sur le territoire national sénégalais. Ce mardi 27 avril, les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale ont livré les derniers chiffres relatifs à ces opérations de lutte contre la Covid-19.





Profitant du point journalier sur l’évolution de la pandémie du coronavirus, le Directeur de la Prévention, Docteur El Hadji Mamadou Ndiaye a indiqué que le lundi 26 avril, 4020 personnes ont été vaccinées portant le nombre 403 935.





Pour autant, il a exhorté les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective.





La campagne de vaccination anti-Covid-19 a démarré depuis le 23 février dernier. Lors du Conseil des ministres tenu, le lendemain, en visioconférence, le Président de la République a demandé au Ministre de la Santé et de l’Action sociale et aux personnels de santé concernés, d’accentuer le plaidoyer soutenu et la mobilisation communautaire, afin d’assurer le déroulement adéquat de cette opération nationale, inédite et de grande envergure.