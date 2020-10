Covid-19 : Le Sénégal dégage 3 milliards pour faire face à une 2e vague

Le plan de riposte contre la Covid-19 a été efficace, mais le gouvernement ne baisse pas pour autant la garde. Aussi, rapporte L’AS dans sa livraison de ce samedi, l’État du Sénégal est dans les dispositions de faire face à une deuxième vague de contamination qui ne peut jamais être écartée, notamment avec la récente tenue du grand Magal de Touba. Raison pour laquelle, il a été jugé opportun de revoir à la hausse le budget du ministère de la Santé et de l’Action sociale dans le Projet de loi de finances 2021. La hausse est de 3 060 098 429 FCFA en valeur absolue et 2% en valeur relative, par rapport à 2020. Cette augmentation est consacrée au volet «santé» du Programme de résilience économique et social (PRES).