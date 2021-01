Covid-19: Le Sénégal dépasse le cap des 26000 cas positifs

L’épidémie de coronavirus progresse au Sénégal. La barre des 26000 cas positifs est franchie avec 26213 au total depuis le 2 mars 2020. L’annonce est faite, ce samedi 30 janvier, par les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale. Ce, au cours du point quotidien sur l’évolution de la maladie dans le pays.



En fait, depuis quelques temps, la propagation du virus s’étend rapidement. Le retour en force des cas communautaires continue d’inquiéter. Puisque les conséquences seront l’explosion de nouvelles contaminations.



Une situation préoccupante avec la découverte récente du variant britannique au Sénégal. Et selon le patron de l'Institut de recherche en santé, de surveillance Épidémiologique et de formations (Iressef) Professeur, Souleymane Mboup, cette nouvelle souche est plus dangereuse et plus contagieuse que la première série détectée depuis l’apparition de la pandémie de Covid-19 sur le territoire national.



Par ailleurs, le ministère de la Santé a comptabilisé aussi, depuis le début, 21758 guéris, 621 décédés, 1 évacué et 3833 encore patients sous traitement.