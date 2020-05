Covid-19 : Le Sénégal enregistre son 19e décès

La liste macabre s'allonge et c'est de plus en plus inquiétant. Le Sénégal vient d'enregistrer son dix-neuvième décès lié au Covid-19. Il s'agit d'une femme âgée de 53 ans et domiciliée à Sicap Liberté 3.





La victime a rendu l'âme, ce dimanche 10 mai à 9 heures 30 minutes au Sau de l'hôpital Aristide Le Dantec, selon le communiqué des services du ministère de la Santé et de l'Action sociale rendu pubic, à l'instant.





C'est la 3ème femme décédée suite à cette maladie dans le pays après celles âgées respectivement de 58 ans et 37 ans.