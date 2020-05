Covid-19 : Le Sénégal franchit la barre des 1000 patients sous-traitement

Le coronavirus continue de toucher la population sénégalaise. Et, ce dimanche 10 mai, le pays a dépassé le cap des 1000 malades admis dans les centres de traitement épidémiologiques (Cte). Selon le porte-parole du ministère de la Santé et de l’Action sociale (Msas), Docteur Aloyse Waly Diouf, 1040 patients sont actuellement suivis dans les hôpitaux.A ce jour, 1709 cas positifs de Covid-19 sont notifiés au Sénégal. Les cas guéris sont au nombre de 650. 18 personnes sont décédées suite à cette maladie et une évacuation sanitaire en France a été enregistrée.Pourtant, il y a quelques semaines de cela, les patients contrôlés négatifs étaient plus nombreux que ceux qui sont sous traitement-médical.Aujourd’hui, on assiste à une autre tournure de la pandémie de Covid-19 dans le pays avec une augmentation des cas positifs, des décès ainsi que des cas graves. 7 malades sont présentement dans les services de réanimation de l’hôpital Fann de Dakar, de l’hôpital Principal de Dakar et de l’hôpital régional de Ziguinchor.