Covid-19 : Le Sénégal franchit la barre des 27000 contaminations

Hausse des Cas Positifs de Coronavirus

Le coronavirus ne recule pas au Sénégal. La situation s’aggrave avec la découverte de la nouvelle souche britannique depuis quelques jours dans le pays. En fait, cette variante est plus dangereuse et plus contagieuse. Ainsi, la barre des 27000 cas positifs à la Covid-19 est dépassée, ce mardi 2 février. Soit plus de 1000 nouvelles infections recensées en 72 heures par les autorités du ministère de la Santé et de l’Action sociale. Ce, dans la mesure où le cap des 26000 contaminations a été officialisé le samedi 30 janvier, au cours du point du jour sur l’évolution de la pandémie sur le territoire sénégalais.





En fait, avec l’apparition de ce nouveau variant, la transmission du virus pourrait augmenter et le nombre de morts pourrait s’accroître





Par ailleurs, les acteurs de la santé rassurent que cela n’enlève en rien à l’efficacité de leur approche de lutte mise en place pour freiner la propagation du virus.





Le ministère de la Santé invite les populations à plus de vigilance comme le port du masque, le lavage systématique des mains ou encore la distanciation physique.