Covid-19 : Le Sénégal franchit la barre des 40 000 cas positifs dont plus de 38 000 guéris et 1097 décès

Point du Jour des Tests de Covid-19

47 nouvelles infections au coronavirus sur un échantillon de 1225 tests au Sénégal recensées. C’est le bilan de ce vendredi 23 avril sur l’évolution de la pandémie de la Covid-19 dans le pays. Ces résultats des examens virologiques ont ainsi notifié un taux de positivité de 3,84%.





Selon le communiqué numéro 418, les nouveaux tests positifs sont répartis entre 19 cas contacts suivis par les services du ministère et 28 cas issus de la transmission communautaire. Ces derniers sont localisés à Grand-Yoff, Almadies, Mermoz, Point-E, Rufisque, Yoff, Médina, Parcelles Assainies, Dakar-Plateau, Cité Soprim, Kolda, Mbour, Ourossogui, Richard-Toll, Tambacounda, Dieuppeul, Liberté 4, entre autres.





Toutefois, aucun décès lié à la Covid-19 n’a été enregistré hier jeudi 22 avril dans les structures hospitalières.









Il s’y ajoute que seuls 10 cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation.









En outre, 67 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs à deux reprises dans un intervalle de 48 heures, donc déclarés guéris. De plus, l’état de santé des autres malades est stable.





A ce jour, le Sénégal compte 40 022 cas positifs au coronavirus dont 38 786 personnes guéries, 1097 décédés, 1 évacué (finalement décédé en France). Donc, ils sont 138 malades à être sous traitement.





De plus, le jeudi 22 avril, 3196 personnes ont été vaccinées portant ainsi le total à 395 635.