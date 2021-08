Covid-19 : Les autorités sanitaires implorent les Américains de stopper les traitements à base d'ivermectine

L'ivermectine est destinée avant tout aux animaux comme les chevaux et les vaches.





ÉTATS-UNIS - Dans un article publié ce week-end, les autorités sanitaires américaines ont mis en garde le public contre l'utilisation d'un médicament antiparasitaire animal, l'ivermectine, pour traiter une infection au Covid-19 à domicile.





"Vous n'êtes pas un cheval. Vous n'êtes pas une vache. Sérieusement, arrêtez tous maintenant", a déclaré sur Twitter l'US Food and Drug Administration (FDA), partageant un article expliquant pourquoi l'ivermectine ne devrait pas être utilisée pour traiter le coronavirus.

L'article explique que bien que l'ivermectine puisse être prescrite aux humains, ce médicament leur est destiné à certaines conditions et ne peut pas être pris à fortes doses.





L'ivermectine, en vente libre, est destinée aux animaux comme les chevaux et est utilisée pour les vermifuger. En outre, la FDA déclare que la concentration d'ivermectine pour les animaux est très différente de celle pour les humains.





"D'une part, les médicaments pour animaux sont souvent très concentrés car ils sont utilisés pour les gros animaux comme les chevaux et les vaches, qui peuvent peser beaucoup plus que nous, une tonne ou plus. Des doses aussi élevées peuvent être hautement toxiques chez l'homme", explique la FDA.





"De nombreux ingrédients inactifs trouvés dans les produits d'origine animale ne sont pas évalués pour une utilisation chez l'homme. Ou ils sont inclus en quantité beaucoup plus importante que ceux utilisés chez l'homme. Dans certains cas, nous ne savons pas comment ces ingrédients inactifs affecteront la façon dont l'ivermectine est absorbée dans le corps humain", poursuit la FDA.